Östrogeen võib kaitsta aju piirkondi, mis on Alzheimeri tõve suhtes haavatavad

Järeldused on tehtud üsna suure andmemahu põhjal, mis sisaldab nii 99 naise haiguslugusid, tomograafiast saadud infot ja kognitiivseid teste. Uurijad kinnitasid varasemaid järeldusi, mis seovad menopausi madalama hallaine mahuga nendes ajupiirkondades, mis on Alzheimeri tõve suhtes haavatavad.

Samas leiti ka seda, et suurem östrogeeni hulk, mis kaasneb laste sünnitamisega ja hormoonraviga ja isegi rasestumisvastaste vahenditega, võib kaitsta aju neid piirkondi, mis Alzheimeri tõve suhtes kaitsetumad on.

Teadlaste hinnangul on peaaegu kaks kolmandikku Alzheimeri tõvega patsientidest Ameerika Ühendriikides naised. Alzheimeri tõve suurem esinemissagedus naistel võib muu hulgas olla osaliselt tingitud naiste pikemast elueast. Kuid juhtiv hüpotees on, et see haavatavus on siiski seotud östrogeeniga.