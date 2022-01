Kanep vähendab väga agressiivse ja surmava ajukasvaja suurust

"Nägime kasvaja suuruse märkimisväärset vähenemist ja selle mikrokeskkond oli erinev," ütleb Augusta ülikooli immunoloog dr Babak Baban pärast seitsmepäevast ravi. Glioblastoomi näol on tegemist väga agressiivse kasvajaga, mille ravivõimalused on pehmelt öeldes nigelad.

Väidetavalt oli see esimene uuring, milles kasutati CBD-d ravimina glioblastoomi loommudelis ja uuring on avaldatud ajakirjas Cannabis and Cannabinoid Research.