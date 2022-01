Teadlased said kinnitust, et koroona põhjustab veel ühe elundi armistumist

Teada on tõsiasi, et koroonaviirus võib põhjustada inimkehale tõsiseid kahjustusi, näiteks kopsukoe armistumist, aga ka see, et neerud võivad nakatuda. Kuid see, mis täpselt neerudes infektsiooni tagajärjel toimub, on siiani olnud ebaselge, kirjutab Medical Xpress.

Ajakirjas Cell Stem Cell avaldatud uuringus uurisid teadlased intensiivravi osakonda jõudnud Covid-19 patsientide neerukude. Nad leidsid, et võrreldes kontrollrühma ja patsientidega, kes olid intensiivraviosakonnas muude haiguste tõttu, oli Covid-19 kopsuinfektsiooniga haigetel neerukude rohkem armistunud.

Järgmiseks võtsid teadlased luubi alla, mis oli täpsemalt neerukahjustuse põhjus. Kas see on viiruse otsene mõju, süsteemsest põletikust olenemata? Selle uurimiseks kasvatasid teadlased laboris minineere, mida nimetatakse organoidideks. Neeru organoidid on välja töötatud tüvirakkudest ja sisaldavad palju erinevaid neerurakke, välja arvatud immuunrakud. Neeru organoidid nakatati SARS-CoV-2-ga ja teadlased uurisid viiruse otsest mõju neerurakkudele, sõltumata immuunrakkude või muude süsteemsete tegurite sekundaarsetest mõjudest. Teadlased täheldasid, et sarnaselt Covid-19 patsientide neerudele armistuvad ka organoidid ja seda saadavad protsessid, mis aitavad sellele kaasa.

Uuringu tulemused toetavad USAs tehtud hiljutist avastust, mis teatas neerufunktsiooni langusest enam kui 90 000 Covid-19 põdenul.

Teadlane Jitske Jansen ütles: «Oma uuringus uurisime põhjalikult koroonaviiruse põhjuslikku kahjustavat mõju neerudele. Nakatunud neeruorganoidid näitavad, et viirus põhjustab otseselt rakukahjustusi, sõltumata immuunsüsteemist. Selle tööga leidsime pusletüki, mis näitab viiruse kahjulikke mõjusid kehale.»