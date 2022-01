Ulsteri ülikooli teadlaste töö ütleb, et kohv kaitseb aju kognitiivsete võimete languse eest ning parandab mõtlemisoskust. Kuid vastuse küsimusele, kuidas see ikkagi toimub, võib leida Krembili instituudis tehtud töös, mis avaldatud ajakirjas Frontiers in Neuroscience.

Teadlased ütlevad, et asi on röstimisprotsessis ja felülindaneesis (phelylindanes). Just see aine kaitseb aju kõige paremini Parkinsoni ja Alzheimeri tõvele iseloomulike vigaste valkude ladestumiste eest.