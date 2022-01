Arvatust levinum parasiit võib vähendada kopsumahtu

Töörühm leidis, et Ascaris hakkab eeskätt meeste tervisele. Keskmiselt vähendas see nende kopsumahtu 250 milliliitri jagu. «Madalam kopsumaht meeste seas oli võrreldav oma suuruselt aktiivse suitsetamisega. Kuna uuring ei keskendunud suitsetamise ja kopsumahu vahelistele seostele, siis täpseid paralleele, mitme pakk-aastaga on võrdne solkmega kokku puutumisega, me siiski tõmmata ei saa,» sõnas Jõgi.