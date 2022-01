Lääne-Tallinna keskhaiglas alustab tööd embrüoloogialabor

«LTKH embrüoloogialabor on Eestis silmapaistev selle poolest, et meil on võimalik enne siirdamist teostada embrüotele geneetilisi uuringuid,» märkis LTKH naistekliiniku juhataja Piret Veerus. «Meie viljatusravikeskusesse on oodatud igas vanuses patsiendid ja leiame lahenduse ka keerulisemate juhtumite korral.»