Ravimteed – millal ja miks neid tarbida?

Kõik taimed ei ole ravimtaimed. Ravimtaimedeks nimetatakse taimi, millel on inimese organismile farmakoloogiline toime. Organismi mõjutav toime võib olla tervel taimel või ainult mõnel osal nagu juurel, lehel, õiel, koorel või viljal. Sagedamini leiavad kasutamist kuivatatud taimed või selle osad, kuid vahel võib kasutada ka värskeid taimi. Ravimtaimi kasutatakse lähteainena erinevate ravimite tööstuslikul tootmisel, kuid ravimtaimed ise ei ole ravimid, vaid kuuluvad ravimisarnaste ainete hulka.

Apteegiriiulitelt leiabki nii taimede baasil valmistatud tööstuslikke preparaate kui ka puhast looduslikku kuivatatud droogi, millest saab kodus valmistada teed või keedist. Valmistamisõpetust järgides saadakse organismile toimet avaldavad ained droogist kätte, kuid täpset toimeaine kogust on pea võimatu hinnata – seda mõjutavad nii taime kasvu-, säilitamis- kui ka kuivatamistingimused. Tööstuslikult toodetud ravimites seevastu on toimeainesisaldus alati teada.

Apteegis ravimtaime riiuli juures seistes leiab sealt nii üksikuid taimi kui ka erinevatel ravimtaimedel põhinevaid teesegusid nagu näiteks köha-, külmetuse-, diabeedi-, kolesterooli-või neerutee. Teesegudesse on valitud omavahel sobivad ja sarnaste omadustega taimed, mis konkreetset tervisehäda leevendada aitavad.

Taimetee ei asenda ravimite kasutamist, kuid pakub organismile lisatuge

Enamik meist teab, et päevas tuleb tarbida umbes 1,5–2 liitrit vedelikku, haiguste korral isegi rohkem. Nii mõnigi kord võib tavalise vee asendada taimeteega. Mõnda ravimtaimeteed sobib juua niisama, mõnda haiguse ennetamiseks või haiguse ajal abistava vahendina.

Arvestada tuleb sellega, et tõsise haiguse korral vaid taimeteedest ei piisa. Selge peaks olema see, et astmat, suhkruhaigust, kõrgvererõhktõbe, ohtlikke nakkushaigusi, ägedaid põletikke, pahaloomulisi kasvajaid, autoimmuunhaigusi, parkinsonismi või langetõve ei saa ravida taimeteedega, vaid ikka arsti poolt määratud ravimitega.