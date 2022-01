Mõõdukas alkoholi tarbimine on seotud südamehaiguste ja üldise surmariski vähenemisega võrreldes alkoholi nulltarbimisega, näitab eakate inimestega tehtud laiaulatuslik uuring. Kuid loomulikult ei tähenda see teadmine, et peaksite nüüd alkoholi tarbima hakkama, kui te siiani seda mistahes põhjusel tarbinud pole. Ka ei anna see õigustust “pudel-päevas” alkoholismile. Uuringus osales enam kui 18 000 üle 70-aastast inimest USA-st ja Austraaliast.