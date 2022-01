Diabeediravim, mis muudab südamepuudulikkuse ravi

Südamepuudulikkus tähendab, et süda pole võimeline organismi piisava hulga hapnikurikka verega varustada, sest tema vere edasipumpamise võime on kahjustunud. Südamepuudulikkust ei peeta iseseisvaks haiguseks, vaid pigem teiste, ravimata haiguste tagajärjeks – sealhulgas on ka diabeet. Senine seisukoht oli, et südamepuudulikkust ei saa välja ravida, kuid selle seisundi halvenemise kiirust saab pidurdada. Eelmisel aastal sai ametliku kinnituse teadmine, et teatud ravimid aitavad ravida vähenenud väljutusfraktsiooniga kroonilist südamepuudulikkust ehk umbes pooli südamepuudulikkusega patsiente. Tänaseks on kogunenud aga piisavalt andmeid, et öelda – sellised diabeediravimid nagu dapagliflosiin, kanagliflosiin, sotagliflosiin ja empagliflosiin, mis kuuluvad SGLT2 inhibiitorite hulka, aitavad ka teisi südamepuudulikkusega patsiente.