Mehhikos tõusis koroonasurmade arv üle 300 000

Rohkem koroonasurmasid on ametlikult registreeritud vaid USA-s (836 000), Brasiilias (619 000), Indias (483 000) ja Venemaal (314 000).

Mehhikos tuvastati reedel 28 023 uut COVID-19 nakatumist, mis on suuruselt teine nakatunute arv ööpäevas pandeemia algusest alates.

Terviseministeeriumi teatel on alates märtsist 2020 riigis registreeritud 300 101 koroonasurma, neist 168 viimase ööpäeva jooksul.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador tunnistas sel nädalal, et pandeemia on tagasi tulnud, kuid välistas igasugused piirangud. Populaarse turismimagnetina on Mehhiko piirid lahti hoidnud ega nõua riiki tulevatelt külastajatelt testitulemusi või koroonapasse.