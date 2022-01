Rumeenia karmistas koroonameetmeid

Detsembri keskel registreeriti Rumeenias alla tuhande Covid-19 nakatumise ööpäevas, kuid viimase nädala jooksul on tuvastatud umbes 6000 nakatumist ööpäevas. See on suurim arv novembri lõpust alates, mil nakatumine pärast neljandat viiruselainet langema hakkas.