PERHi vähiravi tunnustati kõrgeimal rahvusvahelisel tasemel

«Tegemist on väga olulise tunnustusega palliatiivravi valdkonnas ja mul on hea meel, et regionaalhaigla on Eestis jätkuvalt suunanäitajaks. Akrediteeringu uuendamine tähendab, et palliatiivravi ja onkoloogia viimaste aastate arendused nii teenustes kui kliinilises töös on märkimisväärsed,» ütles regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliiniku juhataja Mari Lõhmus.

Palliatiivravil on asendamatu roll tänapäevases vähiravis ja regionaalhaigla palliatiivravi kollektiiv on valdkonda süsteemselt arendanud ning patsientide heaolu nimel pidevalt pingutanud.

«Suur rõõm on, et ka Euroopa Onkoteraapia Ühing hindab kõrgelt meie tegevusi ja on meid taas akrediteerinud onkoloogia ja palliatiivravi integreeritud keskuseks,» rääkis regionaalhaigla palliatiivravikeskuse juhataja Pille Sillaste. «Palliatiivravi osas on meil veel palju tööd ees, aga hea meel on, et need sammud, mis oleme astunud, on tähelepanu ja tunnustust pälvinud. See annab jõudu uue hooga edasi minna ning patsiendikeskset vähiravi pakkuda,» lisas ta.