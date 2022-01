Hambapastas sisalduv triklosaan võib põhjustada soolepõletikku

«Bakterite avastamisega saab välja töötada uusi lähenemisviise põletikuliste soolehaiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks,» märkis Matthew Redinbo, kes on uuringu autor ning keemia- ja mikrobioloogiaprofessor.

Varasemad uuringud on tuvastanud triklosaani toksilisust, kuid uus uuring annab põhjalikuma ülevaate soolestiku mikroskoopilises populatsioonis põhjustatud muutustest.

Meeskond ühendas spetsiifilisi soolestiku mikroobseid ensüüme (eelkõige soolestiku mikroobide beeta-glükuronidaasi (GUS) valke) triklosaaniga ning jälgisid, mida antimikroobne aine soolestikus teeb. Saades teada, millised valgud reageerisid, kasutas meeskond mikrobioomile suunatud inhibiitorit, et blokeerida triklosaani töötlemine soolestikus. Selle protsessi blokeerimine hiirtel hoidis ära käärsoole kahjustumise ja põletikulise soolehaiguse.

Triklosaan on aga üldlevinud aine, mida lisatakse kosmeetikatoodetesse, joogamattidesse ja spordirõivastesse, et vähendada bakteriaalset saastumist. Seda kasutatakse ka hambapastades, sest see aitab ära hoida igemepõletikku.