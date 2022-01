Teadlased tuvastasid toidu, mis aitab langetada kolesterooli

Varasemad uuringud on näidanud, et teatud puuviljade, nagu õunad ja viinamarjad, söömine võib soodustada veresoonte tervist, kuna need sisaldavad polüfenoole, mis on antioksüdandid. Selliste puuviljade söömine alandab ka veresuhkru ja vererõhu taset. Ja mõnel juhul on näidatud, et polüfenoolide tarbimine vähendab põletikku, mis on südamehaigusi soodustav tegur. Teadlased uurisid viinamarjade söömise muid võimalikke tervisega seotud eeliseid.

Uuringusse kaasati 19 tervet täiskasvanut. Igaüks sõi nelja nädala jooksul spetsiaalset madala polüfenooli- ja kiudainesisaldusega toitu. Seejärel toitusid katsealused sama dieedi järgi, kuid lisasid sinna viinamarjapulbrit. Vabatahtlikud sõid iga päev 46 grammi pulbrit, mis võrdub kahe portsjoni viinamarjadega. Uurijad kogusid katse mõlemas etapis vabatahtlikelt väljaheite-, vere- ja uriiniproove.

Nad leidsid, et pärast neljanädalast viinamarjapulbri söömist oli kõikide vabatahtlike soolestikubakterite mitmekesisus suurenenud. Varasemad uuringud on näidanud, et soolestiku mikroobse elustiku mitmekesisuse suurenemine on tavaliselt seotud tugeva immuunsüsteemiga.

Eelkõige suurenes Akkermansia bakterite tase, millel on teadaolevalt positiivne mõju glükoositasemele ja lipiidide metabolismile. Teadlased tuvastasid ka üldise kolesteroolitaseme languse 6,1 protsendi võrra – halb kolesterool (LDL) vähenes 5,9 protsenti.