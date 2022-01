Millise iseloomuga inimesed on dementsusest rohkem ohustatud?

Neurootilisemat inimest iseloomustab see, et ta on emotsionaalsem ja tundlikum, tunneb teistest enam selliseid emotsioone nagu ärevus, mure, hirm, viha, kadedus, armukadedus, süütunne, üksindus ning on depressiivsem. Põhjuseks on see, et neurootilisemad inimesed reageerivad teistest enam stressitekitajatele negatiivsel viisil, tõlgendavad tavalisi olukordi ohtlikena ja ka väiksemaid tagasilööke lootusetutena. Nad on tihti endassetõmbunud ja arglikud. Väga kõrge neurootilisuse tase võib olla põhjuseks vaimsete häirete arenemiseks nagu depressioon, foobiad, paanikahäired, muud ärevushäired, aga ka sõltuvushäired.