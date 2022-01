Kuiva silma sündroom tekitab silmades ebamugavustunnet

Ekraani jälgimise mõju saab leevendada ka night light-funktsiooni kasutamisega arvutis. See muudab kuvari valguse soojemaks. FOTO: INA FASSBENDER/AFP/Scanpix

Ekraanide võidukäiguga on oluliselt sagenenud ka silmade kuivus. Eelkõige on see ebamugav, vaevusi põhjustav seisund tingitud töötamisviiside muutumisest, aga ka keskküttest ja sundventilatsiooni tõttu väga kuivaks muutunud tööruumide õhust.