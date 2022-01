Diureetikumitabletid võivad Alzheimeri tõbe ära hoida

Praeguste teadmiste järgi on Alzheimeri tõbi geneetiliste, elustiili ja keskkonnategurite kombinatsiooni tagajärg. Kuidas seda ravida, kui põhjusi on palju?

Praegu on väga populaarne selline teadussuund, kus lahendust otsitakse juba registreeritud ravimite seast – sõltumata sellest, milleks nood kirjade järgi mõeldud on. Ehk siis otsitakse keemiliste omaduste põhjal selliseid ravimeid, mis oleks täpselt sihitud veel ravimatu haiguse mõne biokeemilise protsessi pihta.

Nii uuriti ka võimalust haiguse tekke protsess peatada neil, kellel on geneetiline risk Alzheimeri tõve tekkeks. Tulemused näitavad, et bumetaniidil, mis on suukaudne diureetikum ehk veeväljutaja, on neurodegeneratiivse seisundi ravimisel märkimisväärne terapeutiline mõju. Kuigi katseid on tehtud esialgu ainult hiirtega, võib bumetaniidist ühel päeval saada tõhus Alzheimeri tõve ravi- ja ennetusvõimalus.

Siiski on olemas ka katseandmed inimeste kohta. Kuna diureetikumid on laialdaselt kasutusel paljude tursetega seotud haiguste puhul, nagu südame-, maksa- ja neerupuudulikkus, ja kõrgvererõhktõve puhul, siis on ju selliste haigustega inimeste haiguslugusidki palju.

Haiguslugude ülevaatamisel ja analüüsimisel selguski, et bumetaniidiga ravitud inimestel oli Alzheimeri tõve esinemissagedus oluliselt madalam kui inimestel, kes ei saanud bumetaniidiravi.

Nii võib öelda, et Alzheimeri teket soodustava geneetilise mustriga (APOE4) inimesi võib mõningal määral aidata juba aastal 1974 registreeritud veeväljutaja. See taastab mälu toimimisvõimet, parandab ajurakkude plastilisust ja vähendab õppimishäireid, mõjutades geenide töö sisse-väljalülitamist. Eestis registreerimata ravimil võib olla tõsiseid kõrvaltoimeid (kuni krampide ja kuulmiskaoni välja) ning seepärast oleks vaja veel palju tööd, et ravim uuel eesmärgil kasutusele võtta.