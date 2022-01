Regionaalhaigla insuldiravi pälvis kõrgeima tunnustuse

Neuroloogiakeskuse juhataja Andrus Kreisi sõnul on insuldiravi teemanttase väga suur tunnustus.

«See on tunnustus kindlasti kogu haiglale, lisaks neuroloogiakeskusele väärivad esile tõstmist kindlasti ka erakorralise meditsiini osakond, radioloogiakeskus, anestesioloogiakeskus, taastusravi valdkond, labor ja teised. Sellised tulemused saavad sündida vaid läbi interdistsiplinaarse koostöö,» sõnas Kreis.

Euroopa Insuldiorganisatsioon andis sellise auhinna välja viiendat korda. Kandideerida said tervishoiuasutused, kes on ühinenud kvaliteediprogrammiga Angels, selle initsiatiiviga on ühinenud üle 6325 haigla kogu maailmast.