Esmakordselt õnnestus mehele siirata geneetiliselt muundatud sea süda

Siirdamisoperatsioon näitas, et geneetiliselt muundatud loomasüda võib toimida nagu inimese süda ning äratõukereaktsioon on välditav. Patsienti, kelleks on Marylandi elanik David Bennett, jälgitakse järgmiste päevade ja nädalate jooksul hoolikalt. Mõni päev enne operatsiooni ütles Bennett, et tema valikuteks oli kas siirdamine või surm, aga tema tahab elada ja see on tema viimane võimalus. Viimased paar kuud oli ta voodihaigena haiglas olnud ja ootab nüüd pikisilmi voodist tõusmise võimalust.