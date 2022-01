Naistel vähendab insuldiriski üllatav tegevus

Imetamise eelised laste tervisele on hästi teada. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on see seotud vähemate hingamisteede infektsioonide ja väiksema nakkushaigustesse suremise riskiga. Imetamist on seostatud ka hüvedega ema tervisele, sealhulgas madalama II tüübi diabeedi, munasarja- ja rinnavähi riskiga, vahendab Medical Xpress.