Mesilased hoiavad distantsi, et haigustest hoiduda

Ajakirjas Science Advances avaldatud uuring näitas, et mesilaste kolooniad reageerivad kahjuliku lesta (Varroa destructor) nakatumisele, muutes ruumikasutust ja koostööd nii, noorte ja vanade mesilaste vaheline vahemaa muutub suuremaks.

Meemesilased on väga sotsiaalsed olendid, kes saavad kasu kohustuste jagamisest ja suhtlusest. Kuid kui need sotsiaalsed tegevused võivad suurendada nakatumisohtu, suudavad nad nn sotsiaalse distantseerumise kaudu (mis on tegelikult ju füüsilise vahemaa hoidmine) tasakaalustada kasu ja riski suhet.