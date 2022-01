Kolesteroolialandajad võivad olla ka vähiravimiteks

Vähi immunoteraapia, mis kasutab kasvaja eemaldamiseks meie keha immuunsüsteemi võimalusi, on viimastel aastatel näidanud märkimisväärset kliinilist kasu, andes lootust paljudele teadlastele ja patsientidele. Vähi immunoteraapia tekitab olukorra, kus keha mäletab, milline vähk välja näeb ja ründab seda, kui see peaks tagasi tulema. Samas toimub see ideaaljuhul normaalseid rakke kahjustamata.

Seetõttu on ravil ka head tulemused, millel on vähe kõrvaltoimeid. Kuid alati on asja juures ka “aga”. Kuna vähk muteerub sageli, siis on selle koosseisus ka rakke, mida immuunsüsteem vaenlasena ära ei tunne ning metastaasidki on oma koostiselt keerulised moodustised. Nii võib ravi toime olla suhteliselt tagasihoidlik – keskmiselt alla 30%.

Lisaks on umbes veerand kasvajatest KRAS-mutatsiooniga, mis raskendab ravi oluliselt. Korea Teaduste ja Tehnoloogiainstituudi (KIST) teadlased ja arstid leidsid aga viisi, mida saab kasutada selliste kasvajate raviks.

Meeskond andis kasvajatega loomadele veenisiseselt vähivastaseid ravimeid ja statiine. Statiinid tapsid just KRAS mutatsiooniga vähirakke ja tekitasid mitmesuguseid signaale, mis olid võimelised aktiveerima ümbritsevaid immuunrakke. See näitab, et praegu kolesteroolialandajatena tuntud statiinidel võiks vähiravis täitsa oma koht olla.

KISTi juht Kim In San märkis: “Varem kliinilistes uuringutes kasutatud statiinid suutsid aktiveerida inimese immuunsüsteemi, pannes selle KRAS-i mutantset vähki vaenlasena ära tundma ja meeles pidama, mille tulemuseks oli vähirakkude immunogeenne surm. See ületab olemasolevate vähi immunoterapeutiliste ravimite piirangud ja me eeldame, et statiinid on tulevikus saadaval järgmise põlvkonna vähi immunoterapeutiliste ravimitena.”