Tüvirakkude abil raviti diabeedihaige täiesti terveks

Te­ge­mist on hai­gu­se­ga, mis saab ena­mas­ti al­gu­se 12 ku­ni 14 elu­aas­ta va­hel kõi­gi in­su­lii­ni toot­va­te rak­ku­de hä­vi­ne­mi­se tõt­tu pank­rea­ses. See tä­hen­dab, et sel­le dia­bee­di­tüü­bi­ga ini­mes­te elu on täie­li­kult sõl­tuv in­su­lii­nist.

Kui pal­ju in­su­lii­ni kor­ra­ga ma­nus­ta­da ja mil­lal se­da te­ha, on kee­ru­li­ne kü­si­mus. Hai­gust on püü­tud ra­vi­da pank­rea­se või in­su­lii­ni toot­va­te rak­ku­de saa­re­kes­te siir­da­mi­se­ga, kuid sel­ge on see, et kõi­gi­le siir­da­mi­seks kõl­bu­lik­ke or­ga­neid ei jät­ku ning ka ära­tõu­ke­reakt­sioo­ni­ga hak­ka­ma­saa­mi­ne on prob­le­maa­ti­li­ne. Nii on ha­ka­tud ka­su­ta­ma in­su­lii­ni­pum­pa, mis on ra­vis suur samm eda­si.