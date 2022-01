Tegemist on väga palju vaidlusi põhjustava teemaga, kus korralike tõendite ja uurimuste hulk on paraku ja üllatuslikult üsna väike.

Kahtlused algavad juba sellest, et kas neid küsimustikke, mida inimesed oma sotsiaalmeedia kasutuse kohta täidavad, saab üldse usaldada. Need on vägagi subjektiivsed, ei näita kasutuse intensiivsust ning erinevate mõõtmisviiside vahel on erinevused liiga suured, et järeldusi teha.