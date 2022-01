Teadlased avastasid uue võimaluse Covid-19 ravimiseks

Pritzkeri molekulaartehnika kooli professor Juan de Pablo ja tema rühm on kasutanud täiustatud arvutussimulatsioone, et uurida teist valku, mis on viiruse replikatsiooni jaoks ülioluline ja püsib erinevate koroonaviiruste puhul suhteliselt stabiilne. See valk, mida nimetatakse Nsp13, kuulub ensüümide klassi, mida nimetatakse helikaasideks ja mis mängivad rolli viiruse paljunemises, vahendab Medical Xpress.

Töö käigus on teadlased avastanud kolm erinevat ühendit, mis võivad seonduda Nsp13-ga ja pärssida seeläbi viiruse replikatsiooni. Arvestades helikaasi järjestuste järjepidevust koroonaviiruse tüvede lõikes, võivad need olla väärtuslikuks lähtepunktiks Covid-19 ravimiseks mõeldud ravimite väljatöötamisel.

«Praegu on meil ainult üks Covid-19 ravimeetod ja kuna viirus muteerub, peame peale ogavalgu sihikule võtma ka teisi ehitusplokke,» ütles de Pablo. Ta sõnul on nende uuringud näidanud, kuidas väikesed molekulid on võimelised mõjutama viiruse replikatsiooni.

Tulemused avaldati ajakirjas Science Advances.

Sidevõrgu häirimine

Viimase kahe aasta jooksul on de Pablo ja tema rühm kasutanud täiustatud arvutussimulatsioone, et uurida valke, mis võimaldavad Covid-19 põhjustaval viirusel rakke nakatada ja seal paljuneda. Simulatsioonid, mis nõuavad arvutusi võimsate algoritmidega, on nüüd näidanud, kuidas viirus molekulaarsel tasandil töötab.

Selles projektis uurisid kaastöötajad valku Nsp13, mis nii-öelda harutab kaheahelalise DNA kaheks üksikuks ahelaks - see on paljunemise kriitiline samm. Varem teadsid teadlased, et Nsp13 teostas selle lahtiseondumise, kuid neil ei olnud protsessi keerulisest dünaamikast täit arusaamist. Simulatsioonid näitasid, kuidas valgu mitmed osad suhtlevad üksteisega ja toimivad kooskõlastatult, et avaldada protsessiks õigeid jõude.

Samuti leidsid nad, et hetkel, kui väljastpoolt tulev molekul seondub valgu teatud osadega, häirib see sidevõrku. See tähendab, et valk ei saa enam DNA-d tõhusalt lahti keerata ja viiruse paljunemine muutub raskemaks.

Uurijad tuvastasid, et ühendid bananiini, SSYA10-001 ja kromoon-4c näisid Nsp13 valku tõhusalt häirivat, seondudes teatud kohtadega ja häirides valgu tööprotsesse. Nüüd töötavad de Pablo ja tema kaastöötajad teiste teadlastega, et katsetada oma tulemusi laboris.