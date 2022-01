Koroona on suurendanud diabeedijuhtumite arvu laste seas

Hästi on teada see, et diabeetikute jaoks on koroona põdemine ohtlikum kui mittediabeetikutele. Kuid nii värskest USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse (CDC) raportist kui Euroopa erinevatest uuringutest selgub, et Covid võib diabeedi eri vorme ka esile kutsuda. Kui 1. tüüpi diabeedi teke pole enam tagasi keeratav, siis koroonasse nakatunud laste 2. tüüpi diabeedijuhtumite taandumise või mittetaandumise osas selgust veel pole.

Lapsevanematel soovitatakse jälgida, kas lastel on suurenenud janu, kasvanud urineerimise sagedus, tekkinud kaalulangus ja väsimus. Need on tihtilugu diabeedi esimesed märgid. Paljudel lastel diagnoositi diabeet alles siis, kui neil tekkis esimene ketoatsidoosi episood. See tähendab, et insuliini tase on langenud nii madalale, et see võib olla eluohtlik. Ketoatsidoosi kõige tuntumaks tunnuseks on vast atsetoonisarnane lõhn, aga raske seisundi tunnusteks on ka raskendatud hingamine, kiire südamerütm, iiveldus, segadsusseisund jne.