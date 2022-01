Aasta arstiks valiti kopsuarst Pille Mukk

Neljapäeval õnnitlesid Stenbocki majas Pille Mukki aasta arsti tiitli puhul peaminister Kaja Kallas ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik, teatas tervise fondi esindaja.

«Öeldakse, et tervisega on nagu vabadusega – selle väärtusest saad aru siis, kui seda enam ei ole. Kui möödunud kahes pandeemia-aastas midagi positiivset näha, siis seda, et inimesed on hakanud tervisele rohkem tähelepanu pöörama. Seda ka siis, kui tervis veel alles on,» ütles peaminister Kaja Kallas.

«On märgiline, et aasta arstiks on just pulmonoloog ja ka suurte meeskondade juht, sest inimeste hoidmine ja motiveerimine on olnud pandeemias võtmetähtsusega. Soovin dr. Pille Mukile südamest õnne, olete selle tunnustuse kuhjaga ära teeninud.»

Eesti Aasta Arst 2021 on pulmonoloog dr. Pille Mukk. FOTO: Peeter Langovits

Mukk märkis, et tiitel oli tema jaoks suur üllatus ning et paljud ta kolleegid vääriksid seda. «Varasemalt sama tunnustuse saanud kolleegide hulka kuuluda on igal juhul suur au. Tunnen täna ka juba kohustust antud tiitli ees, edaspidiseks võin lubada oma isiklikku parimat,» kinnitas ta.

«Olen alati teadnud, et meditsiin on kõige põnevam eluvaldkond – arsti elukutse on olnud minule kutse läbi elu. Selle üle olen tõesti õnnelik ja tänulik. Ühtegi teise ametisse ei ole ma kunagi ennast mõelda osanud. Kuigi olen noorena õppides end proovile pannud ka teistes valdkondades, siis pigem kinnitamaks seda, et vajadusel saan muuga samuti hakkama ning tehtud valik on ikka kõige õigem,» rääkis Mukk.

Ta lisas, et tema ligi 25 aastat praktilises meditsiinis on näidanud, et kõige suurem väärtus on olnud usaldavad patsiendid ja toetavad, kaasa mõtlevad kolleegid. Samuti ei lase arsti amet tema sõnul mõttelaiskusel ja igavusel tekkida, sest pidevalt on vajadus juurde õppida.

«Aasta arsti tiitel tähendabki minu jaoks kõige enam inimeste usaldust ja viimase väljateenimine on tõeline tunnustus. Lisaks arstitööle olen täna ka päris suurte meeskondade juht, siin on minu jaoks kõige suurem väljakutse luua oma inimestele arendavad töötingimused ning võimalused endi parimaks realiseerimiseks. Läbi selle jõuab ka meie patsientideni parimal tasemel ravi.»

Mukk tõi välja, et kõige keerulisemad on rasked haigusjuhud, kui abi pakkuda pole suudetud või ei ole see võimalik olnud. «Kõik rasked situatsioonid on samas erialaselt väljakutseteks ning viivad professionaalses arengus edasi. Sama võib öelda kahe viimase tervisekriisiaasta kohta, et vaatamata kõigele on see kriis meid palju targemaks teinud ning huvitav on ka olnud. Ükskord kaugemalt tagasi vaadates ununeb ehk vahetu töökoormus ja intensiivsus sellest perioodist, järele jääb kogemus.»

«Dr. Pille Mukk on väga kompetentse kopsuarstina olnud pühendunud erialakeskuse arendaja ja juht. Patsientide poolt on ta pälvinud palju tänu- ja kiidusõnu,» sõnas prof. Margus Viigimaa.

«Viimasel aastal PERHi sisehaiguste kliinikut juhtides on ta näidanud ennast kaasava, kolleegidest hooliva ja konstruktiivsetele lahendustele suunatud tugeva juhina. Väga suure töövõimega kolleeg, kes on panustanud lisaks eriala ja sisehaiguste kliiniku arendamisele ka Rapla Haigla juhtimisse ja töökorralduste muutmisse seoses Covid-19 pandeemiaga. Võimekas ja särav arst ning kolleeg.»

Eesti Tervise Fondi juhataja Eero Merilind lisas, et aasta arstiks valimisel hinnati kõrgelt Muki kogemust, suurepäraseid teadmisi eriarstina töötamisel ning tema tegevust PERHi sisehaiguste kliiniku ja piirkondliku haigla juhina. «Keerulisel koroona ajal vajab Eesti väga selliseid tarku ja visiooniga inimesi nagu dr. Mukk.»

Pille Mukk Pulmonoloog PERHis alates 2004. aastast Aastatel 2011-2020 Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskuse juht Alates aprillist 2019 SA Raplamaa Haigla juhataja Alates jaanuarist 2021 SA PERH sisehaiguste kliiniku juhataja