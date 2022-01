Loodus parandadab meeleolu ja vähendab ärevust

Uuringut juhtinud dr Peter Coventry ütles: “Oleme juba mõnda aega teadnud, et looduses viibimine on tervisele ja heaolule kasulik, kuid meie uuring annab lisatõendeid selle kohta, et looduses tegutsemine on seotud suure vaimse tervise kasuga. Kuigi nende tegevuste tegemine iseseisvalt on tõhus, näib meie poolt läbi vaadatud uuringutele toetudes, et tegutsemine rühmadena tõi vaimsele tervisele kaasa veel suurema kasu.”

Uuring ütleb, et on vaja märkimisväärseid ja jätkuvaid investeeringuid kogukonna- ja kohapõhistesse lahendustesse, et pandeemiajärgselt vaimse tervise probleemidega hakkama saada. “Üks peamisi ideid, mis võib selgitada, miks looduspõhised tegevused meile kasulikud on, on see, et need aitavad meid loodusega siduda mõtestatud viisidel, mis lähevad kaugemale looduse passiivsest vaatamisest,” lisab dr Coventry.