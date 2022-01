Lääne-Tallinna keskhaigla ootab naisi emakakaelavähi sõeluuringule

Kuni 31. jaanuarini saavad sõeluuringutesti anda ka need naised, kes aastal 2021 mingil põhjusel sõeluuringule ei jõudnud – need on naised sünniaastaga 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Alates aastast 2021 on emakakaelavähi sõeluuringu esmastestiks inimese papilloomiviiruse ehk HPV-test. HPV kõrge riski tüved on peamised emakakaelavähi põhjustajad.

Nõuandla protseduuride kabinetis on soovijatel võimalik end vaktsineerida üheksavalentse HPV-vaktsiiniga, vaktsiini ühe doosi hinnaks on 120 eurot. HPV-vastane vaktsineerimine on soovitatav kuni 26-aastastele naistele ja meestele. Vaktsiin aitab ennetada emakakaela-, tupe- ja vulvavähki naistel, neelu-, kõri-, pärasoolevähki nii naistel kui meestel ning peenisevähki meestel. 9-15-aastastel on vaktsineerimiseks vaja kaks doosi, vanematel kolm doosi. 12-14-aastastel tüdrukutel on HPV-vastane vaktsineerimine tasuta ja toimub koolis.