Higistamine võib anda olulist teavet tervisliku seisundi kohta

Meeskond avaldas hiljuti ajakirjas Bio-Design and Manufacturing põhjaliku ülevaate, millised edusammud on higianduriga tehtud.

Kimi sõnul on tehnoloogia ja disaini innovatsioon viimase kümnendi jooksul näidanud kantavate andurite, sealhulgas higiandurite, kiiret arengut, vahendab Medical Xpress. Need kantavad andurid saavad hinnata inimese tervist, analüüsides higis sisalduvaid kemikaale ja muud terviseteavet.

Erinevalt teiste biovedelike, näiteks sülje või vere kogumisest ja testimisest, on meetod mitteinvasiivne ega vaja abi. Need higiandurid võivad treeningu ajal jälgida inimese biokeemilist teavet, sealhulgas ioonide või laktaadi taset, mis võib olla piisava vedelikutaseme ning üldise füsioloogilise ja psühholoogilise heaolu näitaja. Kogutud andmed võivad mängida rolli ka erinevate tervisetegurite, sealhulgas stressi ja toitumise hindamisel.

«Higist saadud keemiline koostis ja füüsikaline teave on inimeste terviseseisundi hindamise seisukohalt väga väärtuslikud,» ütleb Kim. «Otsene higi kogumine naha pinnalt on hõlpsasti teostatav meetod, millega ei kaasne privaatsusprobleemid. Need omadused tähendavad, et higist võib saada laialdaselt juurdepääsetav mitteinvasiivse uurimise viis.»