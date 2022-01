Mis on pulssoksümeeter ja miks seda vaja on?

Oksümeeter või pulssoksümeeter on vahend, millega mõõta hapnikusisaldust veres. Koroonapandeemia ajal võiks see olla vahend, mida leidub igas koduapteegis. Enamik oksümeetereid näeb välja nagu suur pesulõks, kuhu pannakse sõrm vahele.

Hapnikutaset jälgides saab kindlustunnet, et kopsud varustavad verd piisava hapnikuga, vastasel juhul vajab inimene kiiresti arstiabi.

Oksümeeter tõlgendab vere värvust, et saada aru, kas hapniku protsent veres on piisav. Tervetel inimestel jääb see protsent 95 ja 100 vahele.