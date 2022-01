LTKH naistekliinik kutsub naisi osalema emakakaelavähi sõeluuringus

Sõeluuringule kutsutakse 30-65-aastaseid naisi iga viie aasta järel. 2022. aastal on oodatud naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Uuring on tasuta.

LTKH naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus tõi välja, et emakakaelavähi haigestumus Eestis on Euroopa riikidest üks kõrgemaid.

«Emakakaelavähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks on riiklikus sõeluuringus osalemine väga oluline, sest tavaliselt ei anna emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid endast kuidagi enesetundes märku. Sõeluuringu abil leiame aga võimalikud muutused varakult, mil need on ravitavad,» ütles ta.