Teadlased avastasid, et pärinemine kaitseb osa inimesi raske Covid-19 eest

Lisaks kõrgele eale ja teatud põhihaigustele võib geneetika mõjutada, kas Covid-19 toob kaasa kerged või tõsised haigustunnused. Varasemad uuringud peamiselt Euroopa päritolu inimestega on näidanud, et teatud DNA segmenti kandvatel inimestel on 20 protsenti väiksem risk Covid-19 kriitilise infektsiooni tekkeks. See DNA segment kodeerib immuunsüsteemi geene ja on päritud neandertallastelt umbes pooltel väljaspool Aafrikat elavatest inimestest.