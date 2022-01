AVASTUS ⟩ Kergekujuline Covid-19 võib kaasa tuua argielu häiriva probleemi

Leiud, milles kasutati Kanada pikaaegse vananemisuuringu (CLSA) andmeid, toovad esile Covid-19 mõju keskealiste ja vanemate täiskasvanute seas, kes ei viibinud haiglaravil. Need viitavad sellele, et paljudel patsientidel, kes põevad koroonaviirushaigust isegi kergelt, on häirivate püsivate sümptomite oht.

«Need leiud väärivad tähelepanu, sest need näitavad, et Covid-19 negatiivne mõju on palju laiem ja mõjutab laiemat hulka vanemaid täiskasvanuid kui need, kes on Covid-19 tõttu haiglaravil.»