Ravi psoriaasi glütseriiniga!

Glütseriini või glütserooli pealemäärimine või isegi joogiveele lisamine aitab psoriaasi rahustada, ütlevad dr Wendy Bollag ja Charlie Norwood.

Nende uuringud aitasid selgitada, kuidas glütseriin võimaldab naharakkudel tervislikumalt küpseda nii, et tekib sile ja kaitsev nahakiht. Psoriaas on immuunsüsteemi probleem, mis paneb inimesel naharakud liig kiiresti paljunema, tekitades nahale põletikulisi piirkondi.

Paikselt on glütseriinil nahka rahustav ja pehmendav toime. Kuid glütseriini võlu peitub tegelikult selles, et see reguleerib keratinotsüütide funktsiooni nahas ja pärsib naha põletikku. Katsed hiirtel näitasid, et glütseriin muundatakse nahas fosfatidüülglütserooliks, mis vähendab põletikku. Nüüd peaks tegema laiema ulatusega katsed, kus kasutataks glütseriini ja fosfatidüülglütserooli ühes ja samas kreemis kokkusegatuna. Põhjuseks see, et psoriaasi korral ei ole glütseriini oluline muundamine fosfatidüülglütserooliks alati optimaalne.

Bollag arvab, et kahe aine kombinatsioon võib aidata psoriaasi kontrolli all hoida ja ka kaugelearenenud haiguse korral koos psoriaasiravimitega haigus taas kontrollitavaks muuta. Põletiku vähendamine on hea kogu kehale - sh südame-veresoonkonna haiguste ennetuseks.

Glütseriini ainus ebameeldiv kõrvaltoime on see, et võib jätta naha kergelt kleepuvaks. Seega ei sega miski glütseriini välispidiselt proovimast, kui psoriaas vaevab.

Allikad: Terviseleht/Medical College of Georgia at Augusta University/International Journal of Molecular Sciences/EurekAlert