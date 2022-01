Infrapunavalgusest võib dementsuse puhul kasu olla

Seadmeid, milles kasutatakse erinevaid valguskiirgusi ravi eesmärgil, nimetatakse fotobiomodulatsiooni seadmeteks. Populaarseks muutus see uurimissuund 60ndatel koos laserite tulekuga, kuid laserseadmed on siiski väga kohmakad ja kallid koduseks kasutamiseks. Tänaseks päevaks on lasereid asendama hakanud valgusdioodid ehk LEDid.

Teadlased on nüüdseks välja töötanud kiivrid, mis sisaldavad valgusravi elemente ja mida on mugav kanda ka kodustes oludes. Neist lähtuv infrapunavalgus läbib footonite näol kõik koed ning mõjutab raku jõujaamu ehk mitokondreid. Kui lainepikkus on õige, siis suurenevad rakkude energiavarud oluliselt – lähemale tervete rakkude võimalustele. See on eeldus, et kahjustunud ajurakud suudavad alustada enese "remondi" protsessiga ja taastada ka endised funktsioonid.