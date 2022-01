Tuvastati üllatav tegur, mis võib muuta SARS-CoV-2 ees rohkem haavatavaks

Covid-19 ja nohu põhjustavad viirused kuuluvad samasse suurde koroonaviiruste perekonda. Varases elus on enamik inimesi nakatunud kõigi nelja tavalist külmetushaigust põhjustava koroonaviirusega, sealhulgas kahe koroonaviirusega, mille omadused ja struktuur on selgelt sarnased SARS-CoV-2-ga.

Tulemused näitasid, et viirused olid piisavalt sarnased, et SARS-CoV-2 nakkus suurendas külmetushaigust põhjustavate koroonaviiruste antikehade taset, kuid need antikehad ei neutraliseerinud ega blokeerinud SARS-CoV-2 infektsiooni.

Teadlased ei leidnud pärast Covid-19 vaktsineerimist sarnast seost külmetuse koroonaviiruse algtaseme antikehade ja SARS-CoV2 antikehade vahel. See viitab sellele, et vaktsiinid võivad esile kutsuda immuunvastuse, mis on piisavalt tugev, et alistada nii-öelda tavalisi külmetushaigusi põhjustavate koroonaviiruste antikehade tootmise eelised.