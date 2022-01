Levinud harjumus võib esile kutsuda südameprobleemi

Uuring, mis avaldati ajakirjas Nature Cardiovascular Research , on esimene, mis näitab seost suurenenud joomise ja kodade virvendusarütmiaga seotud haiglakülastuste vahel suurel elanikkonnal. Samuti on see esimene, mis seostab ägeda alkoholitarbimise suurema kodade virvendusarütmia esinemissagedusega isikutel, kel pole seda varem diagnoositud.

«Meie uued andmed viitavad sellele, et äge alkoholitarbimine üldpopulatsioonis on seotud kodade virvendusarütmia episoodi suurema riskiga, sealhulgas suurema riskiga kodade virvendusarütmia esimese episoodi tekkeks isikutel, kellel seda haigusseisundit pole varem diagnoositud,» ütles uuringu vanemautor meditsiiniprofessor Gregory Marcus.

«Maailmas on alkohol kõige populaarsem narkootikum ja nüüd on selge, et alkoholi tarbimine on kodade virvendusarütmia oluline riskitegur,» ütles ta.