Koroonaravim aitas 92% patsientidest

Iisraeli üks haigekassadest - Makkabi - korraldas oma patsientide seas küsitluse, et teada saada, kas patsiendid tunnetavad kasu koroonaravimi kasutamisest.

Neist aga, kes ravimit võtsid, arvas 92%, et ravimist on kasu. 60% neist ütles, et tunnetas kasu juba esimesel päeval. Kõrvaltoimete pärast loobus ravimi kasutamisest 6%. Kõrvaltoimetest nimetati kõhulahtisust, pea- ja lihasvalu, lõhna-ja maitsemeele kaotust, aga eelkõige metalset maitset suus - 33%. Ühtegi patsienti ei hospitaliseeritud ravimikasutuse käigus või pärast seda, samuti pole esinenud surmajuhtumeid.