«Sugulisel teel võib üle kanduda ligi 30 erinevat haigustekitajat,» nendib Ratnik ja võtab kokku, et viimase paari aasta jooksul on eestlasi SYNLABi meditsiinilaborisse saabunud proovimaterjalide põhjal testitud kõige sagedamini nelja enam levinud suguhaiguse suhtes: klamüdioos, gonorröa ehk tripper, mükoplasmoos või trihhomonoos. Enamasti analüüsitakse neid kõiki koos, sest nende haiguste sümptomid on väga sarnased või sageli sümptomid üldse puuduvad. Ühtlasi saab kõik need analüüsid teha samast proovimaterjalist – meestel esmasjoauriinist, naistel tupekaapest. Proovi saab võtta nii naine kui ka mees ise ja selleks pole vaja kohapeale minna, sest proovivõtukomplekti on võimalik koju tellida. Seejärel saab inimene saata proovimaterjal laborisse analüüsimiseks, jäädes ise anonüümseks.

Aastatega on tõusnud teadlikkus, et ka C-hepatiiti on võimalik nakatuda muu hulgas sugulisel teel. Süüfilis on Eestis pigem taandunud, kuid Euroopasse on ta hoogsal sammul naasmas: alates 2010. aastast on haigusjuhtude arv kasvanud 70 protsenti. Seetõttu on SYNLABi hinnangul tehtud rohkem C-hepatiidi, HIVi ja süüfilise analüüse. Neid haiguseid tehakse kindlaks vereanalüüsi abil.