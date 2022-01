Kõik, mida peaks teadma praegu levivast gripiviirusest

Gripiviirusel eristatakse kolme alatüüpi – A, B, C.

A-gripiviirus on neist ohtlikum, kuna levib kõige kergemini, põhjustades epideemiaid ning kulgeb kõige ägedamalt. A-gripiviirust esineb ka loomadel (linnud, sead, hobused). B-gripiviirus on suhteliselt paikse levikuga ning ei levi loomadele. C-gripiviirus on harva esinev, ei põhjusta suuri epideemiaid ja haigus kulgeb kergemal kujul, võib esineda ka loomadel.