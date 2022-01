Šotimaa leevendab koroonapiiranguid

Samm astutakse ajal, mil ka Wales alustas koroonapiirangute leevendamist ja Inglismaa teatas, et astub sarnased sammud tõenäoliselt järgmisel nädalal.

Nakkuste arv on jätkuvalt kõrge, ütles Sturgeon.

«Selleks, et viirusega nakatumise ohtu minimeerida, oleks meie kõigi jaoks mõistlik olla jätkuvalt ettevaatlik oma sotsiaalelus,» lisas ta.

ÜK tervishoiuminister Sajid Javid ütles teisipäeval, et on ettevaatlikult optimistlik selle suhtes, et koroonapiiranguid saab Inglismaal järgmisel nädalal «märkimisväärselt vähendada».