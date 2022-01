Tavalised bakterid võivad soodustada eesnäärmevähi kasvu ja mõjutada ravi tulemust

Soolestiku bakterid on osa meie mikrobioomist ja on tavaliselt inimestele väärtuslikud. Vähk ja muud haigused võivad aga selle vastastikku kasuliku tasakaalu rikkuda – näiteks soodustades osade bakterite levikut ja ergutades neid vabastama toksiine või muid vähirakke mõjutavaid molekule.

Hormoonravi on kaugelearenenud eesnäärmevähi ravis standard ja see vähendab vähi kasvuks vajalike meessuguhormoonide taset. Kuid teadlased leidsid, et patsientide madal meessuguhormoonide tase võib soodustada soolestikus teatud bakterite kasvu, millest võivad saada eesnäärmevähi jaoks töötavad hormoonitehased. Ehk siis vähk suudab hormoonide tarnija blokaadi puhul välja vahetada...

Londoni vähiuuringute instituudi, Šveitsi Bellinzona onkoloogiauuringute instituudi ja Šveitsi föderaalse tehnoloogiainstituudi teadlaste meeskond kasutas nii hiirte kui reaalsete patsientide proove, et uurida, kuidas mõjutavad soolebakterid eesnäärmevähi kasvu.

Katsetes selgus, et kui eesnäärmevähiga hiirte soolestik tehti täiesti bakterivabaks, pidurdus ka vähi kasv. Ka edasised eksperimendid kinnitasid, et osad bakterid võivad vaatamata hormoonravile vähi kasvu soodustada.

Teadlased uurisid ka kahte erinevat patsientide rühma bakterite erinevusi. Esimeses rühmas oli 19 meest, kelle eesnäärmevähk allus endiselt hormoonravile ja teises 55 meest, kellel oli kaugelearenenud hormoonravile allumatu eesnäärmevähk.

Nad leidsid spetsiifilise bakteri – Ruminococcus –, millel võib olla suur roll resistentsuse kujunemisel ja vähi kasvu soodustamisel. Seevastu bakterit Prevotella stercorea seostati soodsate kliiniliste tulemustega.

See uus teadmine aitab nüüd tuvastada neid baktereid, mis võivad eesnäärmevähi kasvu soodustada või pidurdada ning ühtlasi "välja sõeluda" need mehed, kelle bakterite kooslust võiks proovida muuta parema ravitulemuse saamiseks.

Uuringu autor Londoni vähiuuringute instituudi eksperimentaalse vähiravi professor Johann de Bono ütles:

"Meie tulemused näitavad, et eesnäärmevähi hormoonravi alustamine võib soolebakterites käivitada androgeenide tootmise. Need meessuguhormoonid võivad seejärel soodustada eesnäärmevähi kasvu ja suurendada resistentsust hormoonravi suhtes – halvendades meeste ellujäämisvõimalusi. ... Järgmine samm on edasi uurida, ... kes saaksid kasu roojasiirdamisest, antibiootikumravist ja muudest mikrobioomiga manipuleerimise strateegiatest. Pikemas perspektiivis oleks meie eesmärk toota "jogurtit", mis on rikastatud soodsate bakteritega, et vältida resistentsust."

Londoni vähiuuringute instituudi tegevjuht professor Kristian Helin ütles:

"Soolestiku mikrobioomi mõju vähile on põnev uus teadusvaldkond, millest me alles hakkame aru saama. Need leiud on esimesed, mis näitavad mehhanismi, mille kaudu soolestiku mikrobioom mõjutab eesnäärmevähi kasvu ja resistentsust hormoonravi suhtes. … Ma ootan, et see uuring liiguks edasi kliinikusse ja loodan, et mikrobioomi manipuleerimise strateegiad võivad midagi tõeliselt muuta."