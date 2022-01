Teadlased uurisid, kas koroonapositiivne imetav ema võib haigust lapsele kanda

Ajakirjas Pediatric Research avaldatud uuring näitas, et kuigi väike osa rinnapiimast sisaldas Covid-19 geneetilist materjali, ei toonud see kaasa nakkuse paljunemist ega haigestumist.

Paul Krogstad ja tema kolleegid leidsid SARS-CoV-2 geneetilise materjali (RNA) seitsme naise (6%) rinnapiimast, kellel oli kas kinnitatud infektsioon või kes teatasid, et neil on koroonahaiguse sümptomid.

Autorid hoiatavad, et selles uuringus on valimi suurus väike ja see ei pruugi hõlmata kõiki potentsiaalseid tegureid, mis ennustavad SARS-CoV-2 RNA esinemist rinnapiimas. Siiski on see praegu suurim uuring, mis on analüüsinud SARS-CoV-2 viirust rinnapiimas ja selle kandumist imikutele.