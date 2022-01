Omikroni tüvi ei ole immuunsusega inimesele hirmus, märkis Lutsar. «Ma vaatan hoolega Krista Fischeri analüüse ja sealt on väga selgelt näha, kuidas vaktsineerimata inimestele oli delta tüvi raskem kui alfa. Milline on omikroni mõju vaktsineerimata inimesele, selle kohta on praegu on meil veel vähe andmeid.»