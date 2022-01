Tulevikus võib mRNA võidelda ka nende nelja haiguse vastu

Piltlikult seletavad mRNA vaktsiinid inimese rakkudele, kuidas teha viirusevalgu jäljendit (ogavalku), mida koroonaviirus kasutab rakkudesse tungimiseks. Tänu vaktsiini viirusvalgu jäljendile suudab organism viirusega võidelda. Vaktsiinist valmistatud valk õpetab immuunsüsteemile, milline on tegelik oht, kui organism peaks viirusega kokku puutuma.

Aastakümneid on tehtud jõupingutusi, et töötada välja mRNA põhiseid vaktsiine, koroona kiire levik andis sellele tugeva tõuke. Unistused on suured: võidelda igasuguste nakkushaigustega ja ka vähirakkudega. Lisaks ka spetsiifiliste valkude taastamine geneetiliste haiguste raviks.

«See (mRNA) on hämmastav tehnoloogia, mis on end viimaste aastate jooksul tõestanud, kuid see ei ole imerohi. Mõne haiguse puhul töötab see hästi, kuid pole veel teada, kas ka teiste puhul,» sõnas Anna Blankey, bioinsener, kes õpib Vancouveris Briti Columbia ülikoolis RNA-tehnoloogiat.

Vastused võivad varsti tulla, Science News on teinud ülevaate neljast uurimistööst, millele on mRNA kiire areng kaasa aidanud.

Gripp

Gripivaktsiinid võivad haiguse ennetamisel olla 40-60 protsenti tõhusad. MRNA võib paremini toimida. Pfizer on alustanud ligikaudu 600 65-85-aastaste inimesega uuringut, et selgitada välja mRNA vaktsiini tõhusust gripiviiruste vastu. Ka Moderna on alustanud sama uuringut, mis hõlmab 180 täiskasvanut USAs.

HIV

HIV on vaenlane, kes suudab immunsüsteemist kõrvale hiilida, kuid mRNA vaktsiinid võivad treenida keha immuunsüsteemi, et tuvastada HIV selle paljudes permutatsioonides. See on käimasoleva kliinilise uuringu eeldus, mida rahastab rahvusvaheline AIDSi vaktsiini algatus ja kuhu kuuluvad Moderna teadlased.

Zika viirus

Puuduvad vaktsiinid, mis kaitseks inimesi Zika viiruse eest, mis võib nakatunud emade vastusündinutel põhjustada tõsiseid puudeid. Käimasolevas Moderna kliinilises uuringus testitakse mRNA vaktsiini Zika nakkuse ärahoidmise võime osas.

CMV (tsütomegaloviirus)