Teadlased tuvastasid, mis takistab SARS-CoV-2 tüvesid nakatamisel

«Meie tulemused näitavad, et see on väga hea kandidaat kliiniliseks kasutamiseks monoklonaalsete antikehade ravina,» ütles David Veesler, Howard Hughesi meditsiiniinstituudi uurija.

Teadlased teatasid oma avastustest ajakirjas Science.

Antikeha, tähisega S2K146, eraldati Covidit põdenud ja paranenud patsiendi antikehasid tootvatest B-rakkudest. Sarnaselt teistele SARS-CoV-2 vaktsiinidega toodetud ja monoklonaalsete antikehade ravis kasutatavatele antikehadele on S2K146 sihtmärgiks viiruse ogavalk. Viimane haakub rakkude pinnal oleva valgu külge, mida nimetatakse angiotensiini konverteerivaks ensüümiks (ACE2). Seejärel käivitab see protsessi, mille käigus viirus rakku siseneb. Ogavalgu piirkonda, mis seondub ACE2-ga, nimetatakse selle retseptorit siduvaks domeeniks ja see on pärast nakatumist või vaktsineerimist antikehade peamine sihtmärk.

Üks viis, kuidas SARS-CoV-2 vastased antikehad nakkust ära hoiavad, on seondumine viirusvalgu retseptorit siduva domeeniga, nii et see ei saaks kinnituda ACE2 külge. Aja jooksul omandavad aga variandid, nagu omikron, mutatsioone, mis muudavad piigivalgu retseptorit siduva domeeni aminohappejärjestusi nii, et paljud selle vastased antikehad seda enam ära ei tunne. Seda nimetatakse immuunsusest kõrvalehoidmiseks. Viiruse jaoks on sellel strateegial potentsiaalne puudus: muutused, mis võimaldavad sellel antikehadest pääseda, võivad samuti kahjustada ogavalgu võimet seonduda rakus oleva sihtmärgiga, ACE2-ga, ja tekitada infektsiooni.

SARS-CoV-2 ogavalk on aga osutunud väga kohanemisvõimeliseks ja ilmnenud on mutatsioonidega variandid, mis võimaldavad retseptorit siduval domeenil olemasolevatest antikehadest pääseda, olles samas võimelised seonduma ACE2-ga ja vallandama infektsiooni.

Veesleri sõnul arvasid uurijad, et ogavalgu seondumist võimaldava piirkonna erakordse mutatsioonilise «plastilisuse» tõttu võivad sellele suunatud antikehad neutraliseerida nii erinevaid viirusi nagu SARS-CoV-2 ja SARS-CoV. S2K146 näib olevat erinev. Piirkond, mida see kasutab ogavalgu retseptorit siduva domeeniga seondumiseks ja blokeerimiseks, on peaaegu identne ACE2 retseptorit ära tundva piirkonnaga.

«S2K146 jäljendab ACE2 retseptoriga moodustunud molekulaarseid kontakte, seondudes täpselt seal, kus ogavalk peab rakule kinnituma,» ütles Veesler. Kui viiruse ogavalgus peaksid tekkima muutused, mis vähendavad antikeha võimet sellega seonduda, väheneb seega ka viiruse võime seonduda ACE2-ga ja nakatada rakke.