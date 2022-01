Euroopa ravimiamet: mRNA vaktsiinide kasutamine on rasedatele ohutu

Töörühm analüüsis ligikaudu 65 000 erineva staadiumi raseduse andmeid ning leiti, et Covid-19 mRNA-vaktsiinide kasutamise järel ei tõusnud rasedustüsistuste, raseduse katkemise, enneaegsuse ega loote tõsiste kõrvaltoimete tõenäosus. Mõningate andmete piiratusest hoolimata on välja toodud rasedustulemused kõigis neid tulemusi käsitlevates uuringutes ühtsed.

Uuringute põhjal selgus ka, et vaktsiinid vähendavad haiglaravi vajadust ja surmasid rasedatel sama tõhusalt kui mitterasedatel. Samuti on rasedatel registreeritud levinuimad kõrvaltoimed samad kui vaktsineeritud elanikkonnal üldiselt – süstekoha valu, väsimus, peavalu, süstekoha punetus ja paistetus, lihasvalu ja külmavärinad. Need kõrvaltoimed on tavaliselt leebed või mõõdukad ja mööduvad mõne päevaga.

Arvestades, et rasedust on seostatud raske kuluga Covid-19 haigusega ning seda eriti teisel ja kolmandal trimestril, julgustatakse rasedaid või lähitulevikus rasedust planeerivaid naisi end vaktsineerima.

On tava, et algsetesse kliinilistesse uuringutesse ei kaasata rasedaid. Seetõttu pole ka müügiloa andmise hetkel infot, kuidas vaktsiin või ükskõik milline ravim rasedatele mõjub. See info saadakse hiljem. Loomkatsete põhjal ei olnud Covid-19 vaktsiinid ei tiinusele ega sünnijärgsele arengule kahjulikud ning päriseluandmed lubavad eeldada, et rasedate vaktsineerimisel mRNA vaktsiiniga on vaktsineerimisest saadav kasu nii tulevasele emale kui ka veel sündimata lapsele suurem kui sellega kaasnev risk.