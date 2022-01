Biden avaldas tugevat toetust abordiõigusele

«Põhiseaduslik õigus, millele pani ligi 50 aastat tagasi aluse (kohtuasi) Roe versus Wade, on rünnaku all nagu ei kunagi varem,» ütles Biden laupäeval koos asepresidendi Kamala Harrisega tehtud avalduses.

«See on õigus, mille puhul leiame, et see peaks olema seadusega sätestatud, ja me lubame seda kaitsta kõigi meie käsutuses olevate vahenditega.»