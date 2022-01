Möödunud nädal lisas taas 84 A-gripiviiruse juhtu

Vaatamata sellele, et viiruse levik on veel piiratud, hakkas TEHIKu andmetel hospitaliseeritute arv kasvama. Hooaja algusest on vajanud gripiviiruse tõttu haiglaravi 50, neist eelmisel nädalal 39 patsienti. Peamiselt on patsiendid vanuses 65+, seejärel lapsed vanuses null kuni neli ja patsiendid vanuses 15–64.